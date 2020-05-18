Бизнес сможет возобновить серийную сертификацию продукции удаленно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские предприятия получили возможность возобновить серийную сертификацию продукции в удаленном режиме. Об этом сообщил в понедельник ТАСС общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере сертификации, лицензирования и технического регулирования Дмитрий Петров.

Федеральная служба по аккредитации 14 мая сообщила, что Минпромторг и Минэкономразвития при участии Росаккредитации разработали расширенные рекомендации о временных мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и иных плановых работ с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

"В настоящее время в России ежемесячно оформляются около 6 тыс. сертификатов на продукцию. Из-за ограниченной возможности выезда экспертов на производство предприниматели предлагали проводить процесс дистанционно, их мнение было учтено. Принятые рекомендации позволят возобновить серийную сертификацию продукции, срок которой истек в период с 15 марта по 31 декабря текущего года, а также в отношении новой продукции, и дадут предприятиям возможность продолжать работу на законных основаниях", - сказал Петров.

Как пояснил ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, ранее удаленный способ действовал только на сертификацию отдельных партий товара. "Рекомендации изменены. Удаленный порядок теперь распространяется и на серийную сертификацию. Кроме того, плановый инспекционный контроль, если очередная плановая проверка выпадает на период до 31 декабря, может быть отложен на шесть месяцев", - сказал он.

По словам Титова, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) ранее жаловалась, что расходы предприятий из-за невозможности серийной сертификации могут вырасти в 30 раз. Бизнес-омбудсмен напомнил, что в апреле обратился с этой проблемой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.