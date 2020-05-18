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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: Uber сократит дополнительно 3 тыс. рабочих мест

Руководство компании приняло решение закрыть или сократить штат 45 офисов по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Американская компания Uber Technologies сократит дополнительно 3 тыс. сотрудников из-за резкого сокращения перевозок пассажиров ввиду пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, письмо соответствующего содержания за авторством главы компании Дары Хосровшахи было ранее направлено сотрудникам Uber в разных странах. В нем указывается, что руководство приняло решение закрыть или сократить штат 45 офисов по всему миру. В общей сложности сокращения коснутся около 3 тыс. человек.

В начале мая руководство Uber приняло решение из-за пандемии уволить около 14% сотрудников. В заявлении, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указывалось, что ввиду сокращения перевозок компании и нынешней приостановки найма работников Uber "ограничивает сегмент поддержки клиентов и набора кадров приблизительно на 3,7 тыс. рабочих мест". Хосровшахи после консультаций с советом директоров дал согласие не получать положенный ему оклад до 31 декабря 2020 года.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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