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"Известия": комитет ГД по ЖКХ поддержит отмену штрафов за нарушение оказания услуг ЖКХ

Сейчас предусмотрена система ответственности исполнителя за нарушение качества услуг

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готов поддержать законопроект правительства об отмене штрафов как меры наказания за нарушение оказания услуг в сфере ЖКХ. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Галину Хованскую.

"Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные", - цитирует Хованскую издание.

По данным "Известий", правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект.

Речь идет о поправках к Жилищному кодексу РФ, внесенных в нижнюю палату в начале апреля. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, сейчас правилами предоставления коммунальных услуг предусмотрена система экономической ответственности исполнителя за нарушение их качества или непрерывности предоставления. В частности, правила позволяют снизить размер платы за ЖКУ, а также предусматривают возмещение причиненного вреда жизни и здоровью потребителей или компенсацию морального вреда.

В то же время действующая редакция Жилищного кодекса РФ обязывает поставщиков ЖКУ выплачивать штрафы потребителям. В правительстве указывают на то, что "административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, будут многократно превышать его величину". Это также создает неудобства для потребителей в связи с необходимостью уплаты НДФЛ.

Внесенный кабмином законопроект предусматривает исключение положения об обязанности уплаты штрафа лицом, виновным в нарушении непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ. В качестве альтернативных мер предложены перерасчет стоимости услуг, а также возмещение морального и иного вреда гражданам.

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