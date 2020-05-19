РБК: банки не поддержали идею ЦБ по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) считает, что идея Банка России по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок, переложив расходы по ним на банки, может стать причиной роста ставок по кредитам и грозит клиентам еще большими расходами. Об этом во вторник сообщает издание РБК со ссылкой на письмо ассоциации, направленное первым зампредам ЦБ Дмитрию Тулину и Сергею Швецову.

По мнению вице-президента АБР Алексея Войлукова, из-за переноса расходов на оплату страховок в ипотеке банки будут вынуждены компенсировать издержки за счет повышения ставок по ипотечным продуктам.

"Сложно посчитать точно, как перенос расходов скажется на ставках, потому что нет универсального, "коробочного" продукта. Но, грубо говоря, страховка и недвижимости, и жизни стоит по 0,3-0,7% [от размера займа]. То есть страхование может обходиться клиенту в 0,6-1,4% от суммы кредита. Банки предполагают, что если концепция будет применяться, то это скорректирует ставку по ипотеке минимум на 0,5-1 процентного пункта", - сказал изданию вице-президент АБР.

Кроме того, тарифы для обязательного страхования здоровья и жизни заемщиков должны дифференцироваться, чтобы затраты по наиболее рискованным группам клиентов не перекладывались на "хороших" заемщиков.

Как следует из письма АБР, банки предлагают контролировать корректность продажи и стоимость страховок по аналогии с ОСАГО. "Если будет некий стандарт, банки смогут точнее это учитывать в ставках и меньше перекладывать на заемщика. Самим заемщикам тоже будет проще ориентироваться: например, будет какой-то маркетплейс, на котором они смогут выбирать полисы страхования имущества в ипотеке, понимая, что условия выплат одинаковые, и ориентироваться на стоимость таких полисов. Будет конкуренция на страховом рынке, как это сейчас с полисами ОСАГО. Это может быть и электронный полис, который банки автоматически смогут проверять", - добавил Войлуков.

27 апреля Банк России опубликовал концепцию ипотечного страхования, согласно которой договор страхования рисков, возникающих по ипотеке, будет заключать сам банк за свой счет. По мнению регулятора, такой подход позволит снизить издержки на заключение договоров ипотечного страхования.