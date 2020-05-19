Кировские власти заявили, что предприятия ОПК региона не допустят срыва гособоронзаказа

КИРОВ, 19 мая. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Кировской области не допустят срыва государственного оборонзаказа несмотря на пандемию нового коронавируса, сообщил во вторник ТАСС министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков.

"Предприятиями ОПК Кировской области государственный оборонный заказ будет выполнен в установленные сроки, несмотря на установление нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции ввиду необходимости проведения мероприятий по обеспечению требований санитарно-эпидемиологического режима", - сказал Перескоков.

По его словам, все предприятия ОПК в Кировской области возобновили работу 13 апреля, а часть предприятий еще на неделю раньше - 6 апреля.

Всего в регионе работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса: АО "Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК", АО "Кировское машиностроительное предприятие", АО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", АО "Завод "Сельмаш", ПАО "Кировский завод "Маяк", АО "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники", АО "Ново-Вятка", АО "НПП "Знак", ООО "Молот-Оружие", ОАО "Электромашиностроительный завод "Вэлконт", АО "Вятка", АО "Электропривод". Они разрабатывают, производят, ремонтируют и утилизируют вооружение и военную технику, выполняют оборонные научно-технические разработки, а также ведут производственную деятельность и оказывают услуги в интересах необоронной сферы экономики страны и Кировской области. На предприятиях занято более 17 тыс. человек.