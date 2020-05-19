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СМИ: положительное сальдо торговли услугами Хайнаня в 2019 году достигло $93 тыс.

По данным газеты "Хайнань жибао", объем экспорта услуг впервые превысил импорт с апреля 2018 года

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Величина положительного сальдо торговли услугами южной китайской провинции Хайнань по итогам прошлого года составила 653 млн юаней (около $93 тыс.). Как сообщила газета "Хайнань жибао", объем экспорта услуг впервые превысил импорт с апреля 2018 года - даты создания на острове Хайнань экспериментальной зоны свободной торговли.

Объем торговли услугами острова в 2019 году составил 21,965 млрд юаней (около $3,13 млрд), что на 20,3% больше по сравнению с 2018 годом. При этом экспорт вырос на 33% до 11 309 млрд юаней (порядка $1,61 млрд). Импорт составил 10,656 млрд юаней (около $1,52 млрд), что на 9,18% больше в годовом выражении.

Как пишет издание, торговля услугами региона продолжает расти быстрыми темпами. В 2018 году число субъектов этой ниши рынка выросло на 58,9%, в прошлом году - на 59,6%. Наибольшая активность отмечена в сфере туризма, транспортной отрасли, телекоммуникационных и информационных услуг. По итогам января-апреля текущего года наибольший прирост отмечен в сфере телекоммуникационных и IT-услуг (на 159,4% в годовом выражении) и бизнес-услуг (на 120,82% по сравнению с январем-апрелем прошлого года).

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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