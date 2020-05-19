Как пчеловоды подготовились к новому сезону

ТАМБОВ, 19 мая. /ТАСС/. Паспорта пасек и специальные IT-сервисы для пчеловодов, предупреждающие их о предстоящей обработке полей пестицидами, создали в ряде регионов страны в преддверии нового сезона. Об этом ТАСС рассказали эксперты отрасли и сами пчеловоды накануне Всемирного дня пчел.

В 2019 году в ряде регионов была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. Всемирный день пчел был учрежден в 2017 году Генеральной ассамблеей ООН для того, чтобы привлечь внимание специалистов к снижению численности опылителей и важности сохранения пчел. С тех пор он ежегодно отмечается 20 мая.

Потери преувеличены

Как сообщил ТАСС президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, масштаб прошлогодней гибели пчел в стране был преувеличен. По его данным, в 25 регионах погибло порядка 20 тыс. пчелосемей, или около 1,9% от общей численности пчел в России. "Причиной отравления пчел стало то, что были использованы подпольно завезенные пестициды, контрабандным путем. Еще - совершенно отсутствует квалификация у работников, которые применяли эти удобрения. Погибли пчелы, но многие пчеловоды к настоящему времени все потери восстановили", - сказал Бутов.

По его мнению, в большинстве своем пчелы хорошо перенесли эту зиму. Ущерб, нанесенный пасечникам в прошлом году, восстановлен.

С ним согласны и специалисты из Башкирии, где пчеловодство считается древнейшим промыслом коренного населения республики. В прошлом году там погибли порядка 2 тыс. пчелосемей. При этом цифру нельзя назвать совсем уж трагичной для отрасли региона, пояснил ТАСС генеральный директор научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов. Инцидент позволил привлечь внимание общественности и чиновников к проблеме. "На проблему обратили внимание в Министерстве сельского хозяйства республики и Российской Федерации, это большое дело. Мы выработали рекомендации для пчеловодов, как защитить свои интересы в суде при гибели пчел от гербицидов", - сообщил Ишемгулов.

Он добавил, что депутаты башкирского парламента внесли предложения в Госдуму РФ для защиты пчеловодов. В частности, речь идет о запрете использования в сельском хозяйстве гербицидов первого, второго и третьего классов опасности и возвращении Россельхознадзору полномочий по контролю за оборотом пестицидов.

Точечный мор

Врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф считает, что подводить итоги зимовки пчел пока рано. "Более полная картина будет ясна где-то к концу мая, но гибель пчел уже началась, это я могу сказать уже точно. Тульская, Орловская области, поступают жалобы из Чеченской республики. Пришло тепло, и началась обработка полей", - сказала она.

Негативный прогноз на урожай озвучивают и ингушские пасечники. Причем они это связывают не только с массовой гибелью пчел, которая, по их словам, происходит ежегодно, но и с заморозками, погубившими основной медонос региона - цветы акации. "В республике очень мало медоносных деревьев, в лесополосах только бук или клен-пустоцвет, которые негодны для пчел. Сейчас начинает цвести медоносная акация, а у нас холодные ночи, от которых почки замерзли и отмерли", - рассказал ТАСС пчеловод с 45-летним стажем Мовлат Костоев, имеющий одну из самых крупных пасек в регионе.

Обстановка на юге

В южных районах страны пчеловоды не только не пострадали, но даже нарастили количество пчелосемей. Так, Краснополянская опытная станция пчеловодства в Сочи увеличила количество пчелиных семей на 16%, в текущем году этот показатель намерены нарастить еще больше.

Фиксируют рост числа пчелосемей и в Крыму. Среди фермеров он составил 49%. Всего же в республике во всех категориях хозяйств насчитывается 79,5 тыс. пчелосемей, или на 1% (705 пчелосемей) больше, чем на 1 января 2019 года. "Необходимо отметить, что растет заказ аграриев на опыление пчелами сельскохозяйственных культур, что также способствует развитию пчеловодства в республике", - рассказал ТАСС заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

IT-сервисы и паспортизация

IT-сервис для пчеловодов, который поможет регулировать работу отрасли и сделать ее более удобной, а также сможет заранее информировать пчеловодов об обработке полей, в настоящий момент разрабатывают в Алтайском крае, который вошел в список 30 регионов страны, где в прошлом году фиксировался мор пчел. Ожидается, что предприятия смогут размещать там информацию о своих пчелосемьях, а когда проводится опыление полей, обработка химреактивами, автоматически получат предупреждение об этом. Кроме того, в регионе велась работа по паспортизации пасек и созданию "кочевой карты" с расположением полей и медоносных культур.

Паспортизировали пасеки в этом году и в Ростовской области. Минсельхозпродом области был сформирован перечень пчеловодческих хозяйств региона, в который включены более 1,4 тыс. пчеловодов.

Свою интерактивную карту пчеловодства также создали в Чувашии. Она содержит информацию об имеющихся в регионе пасеках, количестве пчелосемей в разрезе республики, районов, сельских поселений и населенных пунктов, а также контакты глав сельских поселений и начальников районных станций по борьбе с болезнями животных.

В Ярославской области, где пчеловодство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса региона, из 746 пасек, зарегистрированных в ветеринарной службе региона, паспортизировано только 12%. Как уточнили ТАСС в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, ветеринарно-санитарный паспорт пасеки подтверждает проведение диагностических исследований пчел и дает право на продажу меда в магазинах и рынках.

Паспортизация пасек велась также в Тамбовской, Орловской, Ивановской областях и ряде других регионов.

Спрос на мед вырос

Как рассказал ТАСС председатель Союза пчеловодов Приморья Рамиль Еникеев, массовой гибели пчел в крае в прошлом году не было. Это связано с тем, что приморский мед производится в основном из диких растений.

Говоря о перспективных рынках сбыта, Еникеев рассказал, что сейчас ведется активная работа по продвижению дальневосточного меда на российском рынке. Для этого планируется разработать специальный ГОСТ на дальневосточный мед, чтобы стимулировать этот процесс. Ситуация с коронавирусом также практически не повлияла на объемы продаж на внутреннем рынке.

"Мы разговаривали с бизнесом, который продает мед, были опасения, что продажи упадут, так как это не предмет первой необходимости. Но, наоборот, они говорят, что все контракты выполняются, и более того - в супермаркетах наблюдается небольшое превышение закупок по сравнению с прошлым годом", - отметил собеседник агентства.