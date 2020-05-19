Застройщики в Москве получили отсрочку по арендным платежам на сумму более 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уже 40 девелоперов в Москве получили отсрочку по арендным платежам на сумму более чем 1,4 млрд рублей в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Всего эту меру поддержки могут получить порядка 200 московских девелоперов, которые строят недвижимость на земле города. Половина из них уже обратилась к нам за отсрочкой, а 40 компаний положенную отсрочку получили, остальные заявки мы продолжаем обрабатывать. Сейчас общая площадь участков, по которым уже предоставлена льгота - 107 га, на них ведется строительство более 3,6 млн кв. м коммерческой недвижимости", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что для получения отсрочки застройщикам нужно до конца года обратиться в департамент городского имущества, указать в заявлении номер договора или финансово-лицевого счета.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана, для 31 строительной компании (из тех, что уже получили отсрочку) также перенесено повышение арендной платы.

"Девелоперы, которые платят повышенные ставки аренды с третьего года строительства, от 3% до 8% от кадастра, в зависимости от срока стройки, получили возможность перенести повышенный платеж до конца года, что позволит им с меньшей финансовой нагрузкой вернуться к строительным работам. Объем перенесенных на декабрь 2020 года платежей составил для них 227,65 млн рублей", - цитирует его пресс-служба.

Третий антикризисный пакет мер поддержки бизнеса, по которому московские застройщики получили возможность отложить плату за изменение цели использования земельных участков для строительства за второй квартал 2020 года и арендные платежи при строительстве масштабных инвестиционных проектов до конца года, был принят 15 апреля.