{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: почти треть российских компаний смогла перейти на удаленный режим работы

При этом 26% компаний продолжили работать в обычном режиме, а еще 17% пока не понимают, как действовать

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около трети (30%) работодателей в РФ с начала пандемии коронавируса и введения ограничительных мер смогли перейти на дистанционный режим работы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти треть (30%) опрошенных представителей компаний отметили, что с началом карантина их компании смогли перейти на дистанционный режим работы", - говорится в исследовании.

При этом 26% компаний продолжили работать в обычном режиме, а еще 17% пока не понимают, как действовать и можно ли начинать работу. Только 4% представителей компаний выразили уверенность в том, что снятие ограничений уже позволяет им начать работу в обычном режиме.

В опросе приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов России.

Другой опрос сервиса "Работа.ру", опубликованный 15 мая, показал, что доля откликов на вакансии с удаленной работой выросла с 1,3% в марте до 9,4% в апреле (в 7,2 раза), при том, что общее число откликов на вакансии снизилось на 13%. Одновременно заметно снизилась доля откликов на вакансии на полный рабочий день, с 44,9% в марте до 32,5% в апреле. Больше всего увеличилось количество откликов на вакансии курьеров, операторов кол-центров и HR-менеджеров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля
Курс евро опустился до 79,21 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС