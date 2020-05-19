Опрос: почти треть российских компаний смогла перейти на удаленный режим работы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около трети (30%) работодателей в РФ с начала пандемии коронавируса и введения ограничительных мер смогли перейти на дистанционный режим работы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти треть (30%) опрошенных представителей компаний отметили, что с началом карантина их компании смогли перейти на дистанционный режим работы", - говорится в исследовании.

При этом 26% компаний продолжили работать в обычном режиме, а еще 17% пока не понимают, как действовать и можно ли начинать работу. Только 4% представителей компаний выразили уверенность в том, что снятие ограничений уже позволяет им начать работу в обычном режиме.

В опросе приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов России.

Другой опрос сервиса "Работа.ру", опубликованный 15 мая, показал, что доля откликов на вакансии с удаленной работой выросла с 1,3% в марте до 9,4% в апреле (в 7,2 раза), при том, что общее число откликов на вакансии снизилось на 13%. Одновременно заметно снизилась доля откликов на вакансии на полный рабочий день, с 44,9% в марте до 32,5% в апреле. Больше всего увеличилось количество откликов на вакансии курьеров, операторов кол-центров и HR-менеджеров.