Польская PGNiG заявила о желании выстраивать исключительно деловые отношения с "Газпромом"

ВАРШАВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступил за выстраивание деловых отношений с "Газпромом", не связанных с политикой. Об этом он заявил в опубликованном во вторник в издании "Речь Посполита" интервью.

"Для нас важно, чтобы отношения с "Газпромом" были деловыми, как можно менее политическими, хотя в истории с этим бывало по-разному", - сказал он, подчеркнув, что "Газпром" - крупнейший поставщик газа в Европу, который должен заботиться о своей репутации на европейском рынке.

По словам Квечиньского, сейчас контакты PGNiG с "Газпромом" "очень интенсивные". "Мы проходим этап конструктивного обсуждения с нашим партнером", - указал он, пояснив, что речь идет о выплате российской стороной $1,5 млрд, которые, по мнению PGNiG, польская компания переплатила за газ с 2014 года.

В конце марта в PGNiG заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно. Согласно решению суда, как сообщает польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.