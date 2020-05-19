Минтруд проведет проверку на выявление неоплачиваемых больничных листов за март

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России разберется, есть ли проблемы с оформлением больничных листов, а также проведет проверку на выявление неоплачиваемых больничных. Об этом во вторник сообщил первый замминистра труда Алексей Вовченко, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, где один из участников совещания поднял вопрос о неоплаченных больничных листах за март.

"Если листок нетрудоспособности есть, он, безусловно, будет оплачен. Это в любом случае. Распространение временного порядка на более ранние периоды - тогда нам сейчас надо посмотреть, есть ли тут проблема, насколько она масштабна, почему у людей нет доступа к оформлению этих документов. Соответственно, у нас есть возможность не то что задним числом, а за прошлые периоды при подтверждении медицинской документацией... оформления этих документов. Пожалуйста, приводите конкретные примеры в этой части, мы будем с этим разбираться", - сказал Вовченко.

По его словам, в Минтруде проведут проверку на выявление неоплаченных больничных листов. "Мы сейчас еще раз проверим Фонд социального страхования, есть ли неоплаченные по состоянию на конец марта оформленные документы. Просто проверку сделаем, есть ли такие случаи", - добавил он.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции был изменен порядок оплаты листков нетрудоспособности. Оплата больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса гражданам производится авансом каждый пятый рабочий день, чтобы они не теряли в доходе.