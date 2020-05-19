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Пандемия коронавируса нового типа

Поправки кабмина к законопроекту о поддержке бизнеса и граждан поступили в Госдуму

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил поступившие поправки первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законопроекту о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса, подготовленные с учетом поручений главы государства, они направлены в профильный комитет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"19 мая в Государственную думу поступили поправки правительства к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, принятого в первом чтении 12 мая 2020 года. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступившие поправки первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖуков, Александр ДмитриевичРоссияМакаров, Андрей МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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