Поправки кабмина к законопроекту о поддержке бизнеса и граждан поступили в Госдуму

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законопроекту о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса, подготовленные с учетом поручений главы государства, они направлены в профильный комитет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"19 мая в Государственную думу поступили поправки правительства к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, принятого в первом чтении 12 мая 2020 года. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступившие поправки первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову", - говорится в сообщении пресс-службы.