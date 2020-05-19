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Пандемия коронавируса нового типа
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"Единая Россия" проконтролирует выполнение мер поддержки граждан и бизнеса

Председатель партии Дмитрий Медведев также обратил внимание на проблемы, связанные с исполнением решений президента

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" продолжит контроль за выполнением объявленных мер поддержки граждан и бизнеса, пообещал во вторник председатель партии Дмитрий Медведев.

"Благодаря огромному, самоотверженному труду медицинских работников, предпринимаемым усилиям государства ситуация с распространением коронавируса [в РФ] постепенно улучшается", - констатировал Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап". Однако он предупредил, что "расслабляться нельзя". "Единая Россия" как правящая партия должна продолжить контролировать меры поддержки, которые государство обещало гражданам, обещало бизнесу, обещало некоммерческим организациям", - отметил Медведев.

При этот председатель партии обратил внимание на "проблемы, связанные с исполнением решений президента [РФ Владимира Путина], поручений президента". "Наша партия, как правящая партия, должна проявить внимание к тому, как происходит целый ряд процессов, имею в виду, прежде всего, ситуацию с выплатами медицинским работникам и некоторые другие проблемы", - отметил Медведев.

Развитие технологий

Медведев считает, что пандемия нового коронавируса в мире сильно уменьшила количество противников развития цифровых технологий и цифровой экономики, наглядно продемонстрировав их жизненную необходимость. "Если у цифровой экономики и цифровых средств общения и были враги, то их количество за последнее время сильно поубавилось. Если бы не цифровые технологии, извините, мы с вами сейчас друг друга бы не увидели. И как бы мы общались в таких условиях - это очень большой вопрос", - сказал Медведев.

Он также поделился своим опытом работы в правительстве, где и принимаются решения о том, на что делать ставку в развитии экономики страны. "Я достаточно долго работал в правительстве РФ, причем в разных качествах. Могу сказать по собственному опыту: первое, что стараются пустить под нож при возникновении кризисных явлений, это всякого рода новационные проекты, в том числе цифровую экономику. Говорят: "Сейчас не время. Нам бы сейчас прожить как-то, концы с концами свести, бизнесу помочь, который в тяжелом состоянии находится, а вы тут со своими инновациями или там цифровой экономикой", - признался Медведев.

При этом он подчеркнул, что вышесказанное ни в коей мере не относится к нынешнему кризису, вызванному пандемией коронавируса в мире. "Все, что я сейчас сказал, это совершенно не про нынешний кризис и не про нынешнюю пандемию. Я уверен, что и правительство это понимает, и коллеги мои, которые сейчас этим занимаются", - заключил председатель партии.

Выход из режима самоизоляции

Медведев заявил, что главная задача на данный момент - организация постепенного выхода из режима самоизоляции.

"Сейчас главная задача для нас, я имею в виду для нашей страны, это такой аккуратный выход из так называемой самоизоляции. Просто для того, чтобы люди просто могли заниматься нормально спортом, на улицу выходить", - сказал Медведев.

Решение этой задачи, по его мнению, отодвинуло на второй план все остальные, в том числе и внедрение новых технологий. Медведев добавил, что в настоящий момент важнее всего "постепенно, в рамках существующих реалий, принимая решения о том, как выходить из изоляции в региональном разрезе, просто дать возможность каждому человеку заняться своим здоровьем, в том числе на улице". "Собственно то, что сейчас происходит в целом ряде стран. Надеюсь, что и мы будем к этому постепенно подходить", - выразил надежду председатель "Единой России".

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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