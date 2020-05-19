Бюджет Татарстана потерял 25 млрд рублей доходов из-за пандемии коронавируса

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Потери доходной части бюджета Татарстана с начала года из-за пандемии коронавируса составили 25 млрд рублей. Несмотря на это власти региона продолжат реализацию 50 республиканских социальных программ, сообщил в эфире телеканала "Татарстан 24" президент республики Рустам Минниханов.

"Результат с начала года, особенно это падение в апреле, - 25 млрд [рублей потерял] только наш консолидированный бюджет республики. Мы пока планируем все 50 программ, которые у нас [есть], продолжить - будем работать по изысканию средств. Это же тоже работа, это же тоже заказ для строителей: все дорожники, строители, они налоги платят, они свои семьи кормят. <…> У меня есть некий план, уверенность, что мы этот год вытащим", - сказала глава региона.

Минниханов отметил, что стабилизация на нефтяном рынке является позитивным сигналом для нефтяной и нефтехимической отрасли республики. "Наверное, все это быстро не восстановится, но уже падение будет поменьше. Поэтому сохранить финансирование - это сохранить рабочие места, сохранить предприятия, которые работают в отрасли строительства и дорожного строительства. Пока у нас все по намеченному [плану], мы и авансы дали, и планируем дальше работать в таком же режиме", - добавил он.

Согласно поправкам в бюджет республики, которые были приняты в феврале текущего года, доходы по итогам 2020 года ожидаются в размере 274,4 млрд рублей, расходы - 310,5 млрд рублей при дефиците в 36,1 млрд рублей.

По данным регионального оперштаба, в республике выявлено 2 400 случаев коронавируса, 1 301 человек выздоровел, восемь пациентов умерли. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.