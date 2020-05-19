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Завод ТВЭЛ переработал 100 тыс. тонн уранового сырья по французской технологии

Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасную форму - закись-окись урана, которая может долговременно храниться без рисков для окружающей среды

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. ПО "Электрохимический завод" (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") с начала промышленной эксплуатации установки "W-ЭХЗ" переработал 100 тысяч тонн обедненного гексафторида урана (ОГФУ) по французской технологии. Как сообщила во вторник пресс-служба АО "ПО "Электрохимический завод", это является "знаковым производственным достижением".

Установка по переработке ОГФУ в закись-окись урана, созданная по французской технологии, была введена на Электрохимическом заводе в декабре 2009 года. Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасную форму - закись-окись урана, которая может долговременно храниться без рисков для окружающей среды. При этом оксид обедненного урана является сырьем для производства ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах (в частности, МОКС-ТВС для реактора БН-800). Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ - плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород - реализуются на рынке как продукция химического производства и применяются в различных отраслях промышленности, в том числе атомной.

"Благодаря системной кропотливой работе, выполняемой персоналом Электрохимического завода, установка на протяжении десяти лет эксплуатации работает стабильно, без сбоев, успешно выполняя производственные задания", - приводит пресс-служба слова начальника химического цеха АО "ПО ЭХЗ" Дмитрия Гончаренко.

Успешный опыт эксплуатации первой установки "W-ЭХЗ" определил решение по созданию на базе предприятия второй установки "W2-ЭХЗ" по обесфториванию ОГФУ. Соответствующий контракт был подписан в конце 2019 года между АО "ПО "Электрохимический завод" и французской компанией Orano Projets. Пуск второй установки, намеченный на 2023 год, позволит увеличить мощности завода по переработке ОГФУ с 10 до 20 тысяч тонн в год.

В мае 2019 года объекты ядерной установки АО "ПО ЭХЗ" посетила делегация представителей Органа регулирования ядерной и радиационной безопасноти Франции (ASN) и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Визит состоялся в рамках международных договоренностей по обмену информацией и сотрудничеству в области регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях. После ознакомления с опытом эксплуатации промышленной установки "W-ЭХЗ" и пункта хранения обедненного урана специалисты ASN отметили высокий уровень культуры безопасности производства и эффективность мер по обеспечению радиационной и экологической безопасности на предприятии. Отдельные технические решения по повышению безопасности технологических процессов производства обесфторивания ОГФУ, примененные на установке "W-ЭХЗ", взяты французскими специалистами на вооружение.

О компаниях

АО "ПО "Электрохимический завод" (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.

Orano Projets - компания, управляющая инжиниринговым дивизионом группы Orano, оказывает полный спектр инжиниринговых услуг в области ядерного топливного цикла - от технической поддержки операционной деятельности до крупных ЕРСМ-проектов.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

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