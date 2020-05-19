На Кубани увеличили мощность подстанции, обеспечив электроэнергией жителей пяти районов

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Компания "Россети" завершила модернизацию подстанции "Крыловская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает электроэнергией жителей пяти районов региона с общим населением около 300 тысяч человек. Мощность подстанции увеличена более чем в два раза, сообщила во вторник пресс-служба "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС").

В Краснодарский край в летний период приезжают туристы, в связи с чем нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.

"[Компания] "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") инвестировала 377 млн рублей в модернизацию подстанции 220 кВ "Крыловская" в Краснодарском крае. На финальном этапе проекта произведена замена двух трансформаторов по 10 МВА на аналоги общей мощностью 50 МВА. С учетом ранее выполненных работ мощность центра питания увеличена более чем в два раза - со 145 до 300 МВА. Повышена надежность электроснабжения пяти районов края с общим населением около 300 тыс. человек и объектов Северо-Кавказской железной дороги, созданы условия для подключения новых потребителей", - говорится в сообщении.

Проект был реализован в несколько этапов. В 2019 году был введен в работу новый силовой автотрансформатор на 125 МВА, смонтированы три измерительных трансформатора тока, восемь выключателей 110-220 кВ. Кроме того, были установлены 15 микропроцессорных панелей релейной защиты и автоматики, обладающих встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий. Все новое оборудование произведено в России.

Подстанция "Крыловская" введена в эксплуатацию в 1990 году. От стабильной работы энергообъекта зависит электроснабжение таких крупных потребителей региона, как железнодорожная станция Крыловская, завод компании "Веломоторс", Крыловский элеватор.