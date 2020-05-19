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Пандемия коронавируса нового типа
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Сбербанк не планирует сокращать международную сеть на фоне пандемии

Около 70% сотрудников банка продолжат работать в удаленном режиме​​​​​

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк не планирует сокращать свою сеть за рубежом на фоне пандемии, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Мы не планируем сокращать наше международное присутствие в связи с пандемией. Будет некоторая оптимизация, но она не связана пандемией", - отметил он.

Около 70% сотрудников Сбербанка пока продолжат работать в удаленном режиме из-за ситуации с коронавирусом, сообщил Греф. "70% людей у нас будут продолжать пока работать на удаленке, 30% будут работать в офисе", - сказал Греф, уточнив, что в случае с руководством банка 70% топ-менеджеров работают в офисе и 30% - удаленно.

По словам главы банка, изменений по формату работы в ближайший месяц не планируется.

"С июля месяца мы посмотрим, может быть мы изменим это соотношение (сотрудников на удаленной работе - прим. ТАСС)", - добавил он.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия коронавируса нового типа
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