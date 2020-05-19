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Пандемия коронавируса нового типа
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Сбербанк поддержит процесс производства вакцины от коронавируса в России

Глава банка Герман Греф сообщил, что совместная работа с Минздравом носит проектный характер

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк не будет заниматься производством вакцины от коронавируса, но его дочернее ООО "Иммунотехнологии" будет поддерживать такое производство, заявил журналистам глава госбанка Герман Греф.

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"Мы не собираемся производить вакцину от коронавируса. Сбербанк будет поддерживать этот процесс. Это совместная работа с Минздравом, она носит проектный характер", - сказал он.

15 мая Сбербанк зарегистрировал компанию ООО "Иммунотехнологии", основным видом деятельности которого заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса. В конце апреля сообщалось, что Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия коронавируса нового типа
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