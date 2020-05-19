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Президент Сербии и премьер Болгарии отметили важность строительства "Балканского потока"

Болгария обещала достроить газопровод на своей территории до конца мая

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Строительство газопровода "Балканский поток" имеет важное значение для Сербии и Болгарии. Об этом говорится в совместном заявлении президента Сербии Александара Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова по итогам их телефонного разговора, состоявшегося во вторник.

"Президент Вучич и премьер Борисов договорились о скорой двусторонней встрече. Собеседники также отметили важность строительства газопровода "Балканский поток" (часть "Турецкого потока" - прим. ТАСС) и газового интерконнектора, связывающего энергетические системы Сербии и Болгарии", - говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

Ранее в декабре генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток". Строители прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства. Болгария обещала достроить газопровод на своей территории до конца мая.

"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии, однако в официальных документах он назван объектом "Расширения газотранспортной инфраструктуры компании "Булгартрансгаз" параллельно северному (магистральному) газопроводу до болгаро-сербской границы". Название "Балканский поток" для газопровода предложил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.

Теги
БолгарияСербияВучич, АлександарБорисов, Бойко
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