В Северной Осетии за четыре месяца на 12% увеличилось поголовье крупного рогатого скота

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Северной Осетии за четыре месяца на 12%. Как сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ибрагим Рубаев, положительная динамика отмечается также в увеличении численности других сельскохозяйственных животных.

"За четыре месяца 2020 года положительная динамика отмечается в увеличении численности сельскохозяйственных животных. На начало мая поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности составило - 25,3 тыс. голов. Рост составил 112% или 2,7 тыс. голов. Численность коров составила 10,1 тыс. голов. Рост составил 121% или 1,8 тыс. голов", - сказал он.

Больше всего увеличилась численность овец и коз, на 93%, до 91 тыс. голов. Поголовье овцематки выросло на 63%, поголовья птицы - на 53%.

Выросли также объемы производства яиц, до 7,4 млн штук, это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объемы производства молока также увеличились на 17%, до 10,6 тыс. т. В ведомстве увеличение показателей связывают в том числе с поддержкой фермеров, которая оказывается на федеральном и региональном уровнях. В 2020 году в бюджете республики на развитие малых форм хозяйствования выделено более 126 млн рублей, в том числе на поддержку начинающих фермеров - более 66 млн рублей, на развитие семейных ферм - более 60 млн рублей.