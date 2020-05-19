{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии за четыре месяца на 12% увеличилось поголовье крупного рогатого скота

Рост составил 2,7 тыс. голов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Северной Осетии за четыре месяца на 12%. Как сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ибрагим Рубаев, положительная динамика отмечается также в увеличении численности других сельскохозяйственных животных.

"За четыре месяца 2020 года положительная динамика отмечается в увеличении численности сельскохозяйственных животных. На начало мая поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности составило - 25,3 тыс. голов. Рост составил 112% или 2,7 тыс. голов. Численность коров составила 10,1 тыс. голов. Рост составил 121% или 1,8 тыс. голов", - сказал он.

Больше всего увеличилась численность овец и коз, на 93%, до 91 тыс. голов. Поголовье овцематки выросло на 63%, поголовья птицы - на 53%.

Выросли также объемы производства яиц, до 7,4 млн штук, это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объемы производства молока также увеличились на 17%, до 10,6 тыс. т. В ведомстве увеличение показателей связывают в том числе с поддержкой фермеров, которая оказывается на федеральном и региональном уровнях. В 2020 году в бюджете республики на развитие малых форм хозяйствования выделено более 126 млн рублей, в том числе на поддержку начинающих фермеров - более 66 млн рублей, на развитие семейных ферм - более 60 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ЦБ видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также отметила, что сейчас инфляции стабилизировалась где-то на уровне 3,1% в годовом выражении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС