Около 400 тыс. россиян встали на учет в центры занятости через госуслуги

"Хочу также сказать, что за месяц на портале (Едином портале госуслуг - прим. ТАСС) было оформлено почти 2,5 млн заявлений на получение выплат на детей до трех лет. Еще около 400 тыс. граждан встали на учет через портал в центры занятости и начали получать пособие по безработице. И это опять без личного посещения соответствующих структур", - сказал министр.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 400 тыс. граждан за прошедший месяц встали на учет в центры занятости через Единый портал госуслуг и начали получать выплаты по безработице, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Число обращений россиян на Единый портал госуслуг в мае превысило норму в три раза, ежедневно сервис посещают около 9 млн человек, сообщил Шадаев. "Благодаря всем запущенным сервисам у нас в мае количество обращений на портал госуслуг выросло в три раза от средней нормы и достигло около 9 млн человек ежедневно", - сказал министр.

По словам Шадаева, такой спрос показывает высокую востребованность государственных сервисов. "Нам сейчас очень важно этот опыт развивать и делать так, чтобы все популярные услуги можно было получить таким образом. Чтобы все выплаты и пособия можно было в несколько кликов оформить на портале и не приходить очно. Мы со своей стороны всю необходимую работу по модернизации портала проводим для того, чтобы справляться с постоянно растущей нагрузкой", - добавил он.

Россияне через портал госуслуг могут подать заявку на возвращение из-за рубежа, оформить выплату пособий на детей, получить цифровые пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции, вставать на учет в центры занятости, получать пособия по безработице, а также оформлять обращения по информированию о выплатах для медиков, работающих с пациентами с коронавирусом.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков в программе "Познер" на Первом канале заявил, что число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн, рост продолжится в мае и июне.

В России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн, сказал Котяков.