Путин заявил, что инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил замедление инфляции в РФ и укрепление курса рубля.

"Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется, и рубль стал укрепляться", - сказал он на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии.

Путин попросил министра экономического развития Максима Решетникова и главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину прокомментировать ситуацию и дать прогнозы на ближайшее время.

Инфляция в России в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата. С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года - на 2,2%. В годовом выражении инфляция в РФ на 12 мая (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,1%. По словам главы МЭР Решетникова, по итогам 2020 года этот показатель не превысит 4%.

Банк России установил на 20 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 72,3918 рубля, что на 58,8 копейки ниже предыдущего показателя. При этом официальный курс евро повышен на 22,6 копейки, до 79,1677 рубля.