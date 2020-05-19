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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Количество вывозных авиарейсов в Россию за полтора месяца превысило 100

Всего с конца марта удалось вернуть более 18 тыс. граждан России, отметил глава Минкомсвязи Максут Шадаев

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 100 вывозных рейсов, которые вернули россиян на родину, совершено за полтора месяца. Всего с конца марта удалось вернуть более 18 тыс. граждан России, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

"За полтора месяца мы смогли <...> отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тыс. наших граждан с территории иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время", - отметил он.

Согласно последнему графику вывозных рейсов, которые анонсировала Минкомсвязь, в период с 15 по 25 мая планируется выполнить более 20 рейсов.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой, а также грузовые рейсы.

Теги
Шадаев, Максут ИгоревичСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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