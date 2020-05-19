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Путин: неистраченные в этом году средства на нацпроекты следует направить на самое нужное

Президент поручил правительству "посмотреть на ситуацию, на работу и с этой точки зрения"

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что некоторые работы по национальным проектам, возможно, не удастся выполнить в 2020 году, они будут отложены. При этом глава государства подчеркнул, что высвобождающиеся средства следует использовать там, где они нужнее всего.

"Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе о текущей работе по нацпроектам. Ясно, по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо, чисто по объективным обстоятельствам мы их не сможем реализовать в этом году", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

По словам президента, если такие решения будут приниматься, следует "понять, что и как делать с высвобождающимися неиспользованными ресурсами в этом году". "Ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего", - подчеркнул Путин.

Он поручил правительству "посмотреть на ситуацию, на работу и с этой точки зрения". "В ближайшее время мы к этому еще вернемся", - пообещал Путин.

В России с 2019 года выполняются 12 национальных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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