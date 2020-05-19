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Пандемия коронавируса нового типа

Совет ЕС утвердил программу сохранения занятости объемом €100 млрд

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что эта мера будет направлена на поддержку стран, наиболее пострадавших от пандемии, в частности Италии и Испании

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил программу краткосрочного сохранения занятости населения в условиях всеобщего карантина под названием SURE объемом €100 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба этого европейского института.

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"Сегодня [во вторник] Совет [ЕС] одобрил SURE - временную схему, которая может предоставить государствам-членам до €100 млрд кредитов на льготных условиях", - отмечается в заявлении.

1 апреля Еврокомиссия объявила о программе SURE в условиях всеобщего карантина в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, данная мера будет направлена на поддержку стран, наиболее пострадавших от пандемии, в частности Италии и Испании.

Кроме того, Евросоюз приостановил действие базового экономического документа зоны евро - Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел бюджетного дефицита стран сообщества в размере 3% ВВП и предел суммарного госдолга в размере 60% ВВП. Это позволит европейским странам без внешних ограничений привлекать кредиты для поддержки своих экономик, пострадавших от коронавируса. Таким образом, ЕК намерена применять методы максимально широкой госпомощи предприятиям для борьбы с рецессией в результате продолжительного карантина. Этот метод прямо противоположен политике бюджетной дисциплины, которая применялась в еврозоне в период борьбы с кризисом суверенной задолженности в 2010-2014 годы.

Теги
ИспанияИталияФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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