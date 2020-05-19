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Пандемия коронавируса нового типа

Рабочая группа СФ предлагает увеличить размеры пособий уязвимым категориям россиян

Речь идет о пожилых людях, многодетных семьях и потерявших работу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии предлагает повысить размер финансовой помощи наиболее уязвимым категориям населения, сообщил журналистам во вторник первый вице-спикер СФ Николай Федоров, который возглавляет рабочую группу.

"Мы утвердили на заседании Совета палаты перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи со сложившейся ситуацией. Из этого перечня я бы выделил 43 пункта - это срочные, безотлагательные, по мнению профильных комитетов, предложения по изменению законодательства или постановлений правительства. Еще 94 или даже чуть больше законов, которые надо на системной основе, на перспективу менять в этом и следующем году", - пояснил Федоров.

"Из них я бы выделил как требующие дополнительного финансирования из федерального, регионального бюджета предложения по повышению размеров помощи наиболее уязвимым категориям населения - пожилые люди, многодетные семьи, те граждане, кто теряет работу в эти дни", - подчеркнул сенатор.

Федоров не уточнил конкретные параметры возможного увеличения финансовой помощи. Он добавил, что наиболее приоритетные и безотлагательные в условиях пандемии предложения будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики, которую возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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