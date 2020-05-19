ВТБ предоставит кредит на строительство крупного плодохранилища в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 19 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ одобрил кредит в 435 млн рублей на строительство плодохранилища в селе Бачи-Юрт, что позволит обеспечивать население Чечни фруктами местного производства круглый год. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Банк ВТБ одобрил кредит в размере 435 млн рублей на восемь лет ООО "Фруттис Групп" в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные ресурсы предприятие направит на строительство плодохранилища в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чеченской Республики. Складские площади будут оснащены современным оборудованием, позволяющим хранить урожай целый год", - говорится в сообщении.

Реализовать проект планируют в 2020 году, его общая стоимость составляет около 980 млн рублей. Основным направлением деятельности компании, которой предоставили кредит, является выращивание многолетних культур. "Плодохранилище позволит нарастить объемы плодов, закладываемых на хранение, до 10 тыс. т. Это даст возможность нам не сразу реализовывать продукцию в сезон сбора урожая, а круглогодично обеспечивать жителей юга свежими фруктами", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Фруттис Групп" Усмана Дукаева.

По словам управляющего компании ВТБ в СКФО Александра Дыренко, поддержка программ, направленных на развитие и укрепление регионального бизнеса, является одной из стратегических задач банка.

"Компания "Фруттис Групп" с 2015 года занимается реализацией инвестиционного проекта по выращиванию яблок. Заложенные им яблоневые сады интенсивного типа уже сегодня дают в среднем до 630 т экологически чистых плодов. Строительство складских помещений позволит компании повысить конкурентоспособность и выйти на новый этап своего развития", - отметил Дыренко.

ВТБ в 2019 году на реализацию инвестиционных проектов по госпрограммам компаниям СКФО предоставлено около 2,2 млрд рублей. Средства направлены на расширение производств, модернизацию материально-технической базы предприятий и укрепление их позиций на рынке.