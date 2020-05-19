Резидент московской ОЭЗ локализует производство в Швейцарии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" компания "Профотек" локализует в Швейцарии производство оптических трансформаторов для экспорта продукции на рынки Европы и Северной Америки, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Конечно, пандемия отразилась на международных проектах, но не парализовала их. Например, Предприятие "Профотек" и швейцарский производитель оборудования для энергетики компания Condis SA договорились о расширении сотрудничества. В рамках соглашения предусмотрена локализация сборки трансформаторов на территории Швейцарии. Выпущенная продукция под совместным брендом Condis-Profotech будет поставляться на рынки Европы и Северной Америки", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он напомнил, что в прошлом году объем экспорта столичной промышленности составил $27,8 млрд, это почти на 32% больше, чем годом ранее. "Доля Москвы в общем объеме российского экспорта - более 43%, в том числе 20% приходится на несырьевой неэнергетический экспорт", - добавил Прохоров.

В сообщении отмечается, что соглашение между столичным предприятием и компанией Condis SA будет подписано в следующем году сроком на пять лет с возможностью пролонгации. Также в Швейцарии откроется сервисный центр поддержки потребителей.

Компания "Профотек" стала резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" два года назад. Компания производит магнитно-чувствительное оптическое волокно, осуществляет разработку, производство и эксплуатационное обслуживание электронных трансформаторов тока и напряжения.