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В Северной Осетии МСП освободили от арендных платежей с апреля по июнь

Общая сумма платежей - 515,6 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии освободили субъекты малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за пользование объектами федерального имущества с апреля по июнь. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Территориальное управление Росимущества в республике предоставило льготы субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках исполнения распоряжения правительства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р ведомством заключено пять дополнительных соглашений об освобождении от арендных платежей за пользование объектами федерального имущества в период с апреля по июнь 2020 года на общую сумму 515,6 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Организована государственная регистрация этих допсоглашений без участия арендаторов, что позволяет снизить затраты предпринимателей на сумму подлежащей уплате государственной пошлины.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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