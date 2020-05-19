Пенс заявил, что все американские штаты частично возобновляют работу своих предприятий

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих предприятий, которые были вынуждены значительно сократить или даже приостановить свою деятельность в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс, выступая на заседании американского правительства, которое проходит в Белом доме.

"Америка возвращается. <...> Я рад сообщить, что все 50 штатов на сегодняшний день частично возобновляют свои экономические процессы", - отметил Пенс. В понедельник он сообщил, что практически все американские штаты подготовили планы возобновления работы предприятий.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 91,1 тыс. человек.