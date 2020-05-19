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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп поручил ведомствам отменить нормы, мешающие восстановлению экономики после пандемии

По словам президента США, министерствам предписано разработать новые законы и меры, которые приведут к созданию рабочих мест

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ, предписывающий ведомствам отменить ряд норм, которые мешают экономическому восстановлению страны на фоне преодоления последствий пандемии коронавируса.

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"В ближайшие минуты я подпишу исполнительный указ, предписывающий федеральным ведомствам приостановить, отменить ненужные нормативные акты, мешающие экономическому восстановлению. Мы хотим работать в данном направлении, - сказал Трамп во вторник на заседании кабинета. - Я поручаю ведомствам пересмотреть сотни уже отложенных из-за вируса мер на предмет их возможной полной отмены".

По словам президента, министерствам предписано разработать новые законы и меры, которые приведут к созданию рабочих мест.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных газетой Washington Post экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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