Трамп поручил ведомствам отменить нормы, мешающие восстановлению экономики после пандемии

"В ближайшие минуты я подпишу исполнительный указ, предписывающий федеральным ведомствам приостановить, отменить ненужные нормативные акты, мешающие экономическому восстановлению. Мы хотим работать в данном направлении, - сказал Трамп во вторник на заседании кабинета. - Я поручаю ведомствам пересмотреть сотни уже отложенных из-за вируса мер на предмет их возможной полной отмены".

По словам президента, министерствам предписано разработать новые законы и меры, которые приведут к созданию рабочих мест.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных газетой Washington Post экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.