Совфед рассмотрит законы о поддержке бизнеса при пандемии и о дистанционном голосовании

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит законы о поддержке российских предприятий в условиях пандемии, о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, дистанционного электронного голосования на федеральном уровне, а также об освобождении материальной выгоды физических лиц, полученной от кредитных каникул, от налога.

Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о назначении Анатолия Разинкина на должность заместителя генерального прокурора РФ, сейчас он занимает кресло замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. В рамках "правительственного часа" перед членами Совфеда с докладом "О ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению в РФ" выступит вице-премьер Татьяна Голикова.

Комитеты палаты по обороне и безопасности, а также по международным делам представят на заседании обращения Совфеда к парламентам иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом, а также к гражданам России об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, совершенствовании поисковой работы, сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества.

Поддержка предприятий

Одним из актуальных в условиях коронавируса документов, который рассмотрит Совфед, станет закон, направленный на расширение возможностей правительства по выдаче государственных гарантий. В 2020 году правительство РФ наделяется исключительными полномочиями по принятию решений о предоставлении государственных гарантий на специальных условиях.

"Федеральный закон направлен на оперативное решение задач по поддержке отраслей экономики и оказание государственной гарантийной поддержки российским предприятиям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в заключении профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Принятие закона позволит оказывать гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу РФ, без необходимости внесения специальных изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Также в Бюджетный кодекс вносятся поправки, предусматривающие возможность предоставления госгарантии РФ принципиально нового вида - в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов).

В целях реализации мер антикризисной поддержки планируется предоставление указанной государственной гарантии РФ в текущем году в пользу ВЭБ.РФ, осуществляющего предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков, отмечается в пояснительной записке.

Дистанционное электронное голосование

Членам Совета Федерации также предстоит принять решение по поводу одобрения ряда законов, предусматривающих внесение изменений в избирательное законодательство, в том числе о возможности дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Поправки предоставляют возможность для избирателя выбрать наиболее приемлемый для себя способ голосования на очередных выборах - проголосовать с использованием бумажного бюллетеня на избирательном участке по месту нахождения, на определенном цифровом избирательном участке с использованием специальных технических средств в случае нахождения избирателя за пределами своего избирательного округа или через интернет для избирателей, проживающих на территории Москвы, при условии подтверждения наличия активного избирательного права.

Изменения предусматривают расширение возможности использования портала государственных и муниципальных услуг для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на выборные должности и подачи заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Как отметил глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас, возможность голосования по почте предусмотрена законодательством с 2002 года. Кроме того, он отметил, что дискуссия по вопросам дистанционного голосования и голосования на цифровых участках не является новой.

По его словам, единственным существенным опасением в рамках этой дискуссии является необходимость обеспечения достоверности волеизъявления и достоверности в связи с этим при определении итогов голосования. Клишас уверен, что общественное наблюдение за работой избирательной комиссии, дополнительные гарантии прозрачности избирательных процедур станут действенными мерами по предупреждению высказанных опасений.