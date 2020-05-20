Johnson & Johnson сняла с производства детскую присыпку в США и Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson прекращает выпуск в США и Канаде детской присыпки Baby Powder, которая стала причиной многочисленных судебных исков. Об этом компания сообщила во вторник на своем сайте.

"Компания приняла решение на постоянной основе прекратить производство присыпки Baby Powder на основе талька. Решение будет действительно на территории США и Канады. Доля Baby Powder в общем объеме бизнеса потребительского здравоохранения Johnson & Johnson близка к 0,5%", - говорится в сообщении.

Johnson & Johnson объяснила данное решение спадом в Северной Америке спроса на данный товар, причиной которого "стала дезинформация касательно безопасности применения и постоянный шквал исковых разбирательств". Компания настаивает на полной безвредности присыпки на основе талька. Вместо нее в США и Канаде будет продаваться Baby Powder на основе кукурузного крахмала.

Johnson & Johnson 18 октября прошлого года добровольно отозвала партию из 33 тыс. бутылочек с детской присыпкой Baby Powder. Отзыв был вызван проверкой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, которое выявило присутствие на субмикропримесном уровне (не более 0,00002%) хризотилового асбеста в пробе, взятой из одной бутылочки, приобретенной у онлайн-ретейлера. Хризотиловый асбест обладает канцерогенными свойствами и, как настаивают истцы, может вызывать при длительном использовании раковые заболевания.

Компания позднее провела экспертизу нескольких десятков проб, взятых в отозванной партии, и заявила об отсутствии в них хризотилового асбеста. Основанная в 1886 году Johnson & Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.