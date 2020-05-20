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Пандемия коронавируса нового типа

Минюст прорабатывает отсрочку взыскания долгов с МСП и граждан, пострадавших от пандемии

Законопроект может быть в ближайшее время представлен для общественного обсуждения

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России прорабатывает возможность предоставления отсрочки по взысканию долгов с наиболее уязвимых категорий граждан и предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

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"В настоящее время в Минюсте России прорабатывается вопрос по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан и предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали в связи с распространением коронавируса на территории Российской Федерации, а также минимизации последствий его распространения", - сообщили в Минюсте, отвечая на запрос агентства.

Речь идет том числе о "неприменении мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса на срок до шести месяцев", подтвердили в Минюсте, не став приводить других подробностей разрабатываемых мер. Как стало известно ТАСС, законопроект может быть уже в ближайшее время представлен для общественного обсуждения.

На Петербургском международном юридическом онлайн-форуме в начале апреля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов предложил в качестве дополнительных мер поддержки экономики и граждан отказ на полгода от применения мер принудительного исполнения в отношении индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса. Также он не исключил возможности отказа до конца года от применения классических мер работы с должниками: выхода пристава по адресу должника, ареста и изъятия его имущества и других. Глава ФССП аргументировал это тем, что многие граждане уже пострадали от распространения коронавируса вследствие снижения их доходов и, соответственно, невозможности оплаты задолженности в рамках исполнительного производства.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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