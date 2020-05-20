Совфед одобрил закон о расширении системы страхования вкладов и снижении взносов банков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно закону, АСВ может получить возможность снижать ставки страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов за квартал, предшествующий тому, когда было принято решение. При принятии решения о снижении ставки за предыдущий период сумма страховых взносов за текущий период уменьшится на сумму переплаченных взносов. Как отмечают авторы документа, на счетах физических лиц в отдельных случаях формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения.

"Предусматривается право вкладчика на получение страхового возмещения в повышенном размере (в размере 100% суммы, подлежащей страхованию, но не более 10 млн руб. в совокупности) в случае особых обстоятельств. Ими являются такие события в отношении вкладчика, как реализация жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой, садовый дом или их части, иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат, пособий, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей. АСВ будет запрашивать информацию о факте проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на день наступления страхового случая.

Кроме того, закон распространяет страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, благотворительные фонды, а также религиозные организации. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей. Эти нормы, как и повышение предельной суммы страхового возмещения до 10 млн рублей, вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Документ распространяет страховое возмещение также на потребительские кооперативы (за исключением тех, которые в соответствии с законом о ЦБ РФ признаны некредитными финансовыми организациями). Также для снижения темпов роста общего уровня ставок привлечения средств граждан с учетом тенденций изменения ключевой ставки в законопроект включены нормы, направленные на снижение пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов, установленных для уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.