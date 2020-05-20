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Совфед одобрил закон о расширении возможностей кабмина в предоставлении госгарантий

Принятие закона позволит оказывать гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на расширение возможностей правительства по выдаче государственных гарантий. В 2020 году правительство РФ наделяется исключительными полномочиями по принятию решений о предоставлении государственных гарантий на специальных условиях.

Как говорится в заключении профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, данный закон направлен на оперативное решение задач по поддержке отраслей экономики и оказание государственной гарантийной поддержки российским предприятиям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Принятие закона позволит оказывать гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу РФ, без необходимости внесения специальных изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Также в Бюджетный кодекс вносятся поправки, предусматривающие возможность предоставления госгарантии РФ принципиально нового вида - в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов).

В целях реализации мер антикризисной поддержки планируется предоставление указанной государственной гарантии Российской Федерации в текущем году в пользу ВЭБ.РФ, осуществляющего предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков, отмечается в пояснительной записке.

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