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В Дагестане с 1 июля планируют ввести специальный налоговый режим для самозанятых

Налоговая ставка налога установлена в размере 4% с доходов от работы с физлицами и в размере 6% - с юрлицами

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют с 1 июля ввести налоговый режим для самозанятых жителей республики, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства экономики и территориального развития региона.

"На территории Республики Дагестан с 1 июля планируется ввести специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Соответствующий законопроект внесен в Народное собрание республики. Налоговая ставка налога на профессиональный доход установлена в размере 4% с доходов от работы с физическими лицами и в размере 6% с доходов от работы с юридическими лицами", - говорится в сообщении. В региональном министерстве предполагают, что принятие законопроекта позволит наиболее широкому кругу граждан вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях и легализовать свои доходы.

Как прокомментировал первый заместитель председателя правительства региона Гаджимагомед Гуейнов, налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим, который позволит минимизировать налоговые выплаты предпринимателям, производящим либо товары, либо оказывающим услуги без использования наемных работников, и оборот которых не превышает 2,4 млн рублей в год, сообщила пресс-служба. "Самозанятому нужно будет платить 4%, если он работает с физлицами, если же работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров юрлицам и индивидуальным предпринимателям, то ставка налога составит 6%. Закон гарантирует, что для тех, кто перешел на новый режим в 2020 году, ставка не вырастет и будет неизменной, при этом самозанятые освобождены от уплаты НФДЛ, НДС, страховых взносов как в медицинские, так и пенсионные фонды", - приводит пресс-служба слова Гусейнова.

Первый заместитель председателя правительства региона пояснил, что при выборе такого налогового режима также действует налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. "Он также вычитается автоматически и уменьшает налоговую нагрузку. В 23 регионах данный закон уже действует в качестве пилотного", - цитирует вице-премьера пресс-служба министерства.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что власти субъекта намерены трудоустроить самозанятых граждан республики, в том числе для улучшения их экономического положения в условиях пандемии.

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