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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин заявил, что стимулирующие выплаты соцработникам будут освобождены от НДФЛ

Премьер-министр также напомнил и о мерах господдержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты для сотрудников социальных учреждений, принимающих участие в работе по борьбе с пандемией коронавируса, будут освобождены от НДФЛ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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"Мы освободим от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которые установлены для социальных работников", - заявил он.

Мишустин напомнил и о мерах господдержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Так, для этих компаний продлевается до 1 октября отсрочка по аренде недвижимости, находящейся в госсобственности, при этом долги по такой аренде можно будет гасить в течение двух лет - до 1 января 2023 года.

"Дополнительных согласований с вышестоящими госорганами такие отсрочки не требуют. Меры поддержки будут приниматься максимально оперативно, без проволочек. Федеральные органы исполнительной власти должны довести эту информацию до сведения всех арендаторов и разместить все данные в их личных кабинетах на межведомственном портале по управлению государственной собственностью", - сказал Мишустин.

Кроме того, по словам премьера, кабмин внес в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, цель которых - снижение налоговых издержек для бизнеса, которые бесплатно поставляют продукты благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также бесплатно передают имущество медицинским организациям, участвующим в борьбе с распространением коронавируса. Также глава кабмина рассказал о решении не учитывать при налогообложении доходы, возникающие от списания задолженности по льготным кредитам, которые малые и средние предприятия получили на возобновление деятельности и поддержку занятости.

Кроме того, от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года будут освобождены индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Мишустин напомнил и о снижении в текущем году размера уплаты страховых вносов для индивидуальных предпринимателей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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