{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед разрешил собственникам жилья проводить собрания в режиме онлайн

Также продлевается срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах, которые можно будет проводить с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Необходимые поправки вносятся в Жилищный кодекс РФ.

К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме теперь будет отнесено принятие решений о проведении заочного голосования посредством ГИС ЖКХ или "созданной на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации региональной информационной системы, используемой для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме". Уточняется при этом, что речь идет о "непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений".

Поправками в Жилищный кодекс при этом предусмотрено, что первое общее собрание в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ не может быть проведено в том случае, если администратор собрания получил более 50% письменных отказов от общего числа собственников от участия в собрании.

Одновременно с этим законом продлевается срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года, согласно прежним нормам, собрания должны были пройти до конца июня. Сроки были скорректированы из-за текущей ситуации с коронавирусом.

Документом предусматривается, что в многоквартирных домах, сданных по программе реновации в Москве, будет работать управляющая организация, назначенная мэром столицы, до момента пока собственники не выберут способ управления на своих общих собраниях.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Роснефть" обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
Представитель издания подчеркнул, что РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС