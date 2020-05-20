В Минпромторге объяснили отказ от переноса сроков внедрения маркировки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Маркировка товаров легкой и обувной промышленности должна идти в установленные сроки, поскольку перенос может грозить определенными рисками. Об этом в среду в ходе онлайн-конференции "Pro маркировку" заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин.

"Перенос сроков маркировки товаров несет риски девальвации уже проведенной работы по формированию механизма обеспечения прозрачности и легальности (происхождения товаров. - прим. ТАСС), защиты потребителей от незаконной продукции, а также инвестиций добросовестных участников оборота в своевременную подготовку к введению таких требований, настройку собственных учетных систем, технических и бизнес-процессов", - сказал он.

По его словам, маркировка товаров средствами идентификации призвана обеспечить снятие избыточных барьеров для бизнеса, для участников оборота товаров, а также положительно сказаться на цифровизации экономики и торговли страны.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С начала этого года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, а с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.