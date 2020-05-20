Владимирская область привлечет кредит на 2,7 млрд рублей для погашения дефицита бюджета

ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области объявил аукцион по предоставлению коммерческого кредита более чем на 2,7 млрд рублей для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона. Данные об этом содержатся на сайте госзакупок.

Бюджет Владимирской области на 2020 год принимался с плановым показателем доходов 65,6 млрд рублей, расходов - 68 млрд рублей. Ранее врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига оценил предварительный объем выпадающих доходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом в 7 млрд рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) стоимость тендера на оказание услуг по предоставлению кредита составляет более 355 млн рублей. Как отмечается в материалах закупки, предполагается "предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Владимирской области с лимитом задолженности 2 736 578 000 рублей".

По данным Минфина РФ на 1 мая, объем госдолга администрации Владимирской области составляет около 3,9 млрд рублей, это самый низкий показатель в ЦФО. Причем на данный момент у региона нет коммерческих кредитов.