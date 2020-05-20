{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Владимирская область привлечет кредит на 2,7 млрд рублей для погашения дефицита бюджета

Начальной ценой тендера на оказание услуг по предоставлению кредита власти региона указали сумму в размере более 355 млн рублей

ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области объявил аукцион по предоставлению коммерческого кредита более чем на 2,7 млрд рублей для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона. Данные об этом содержатся на сайте госзакупок.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Бюджет Владимирской области на 2020 год принимался с плановым показателем доходов 65,6 млрд рублей, расходов - 68 млрд рублей. Ранее врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига оценил предварительный объем выпадающих доходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом в 7 млрд рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) стоимость тендера на оказание услуг по предоставлению кредита составляет более 355 млн рублей. Как отмечается в материалах закупки, предполагается "предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Владимирской области с лимитом задолженности 2 736 578 000 рублей".

По данным Минфина РФ на 1 мая, объем госдолга администрации Владимирской области составляет около 3,9 млрд рублей, это самый низкий показатель в ЦФО. Причем на данный момент у региона нет коммерческих кредитов.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
Минпромторг считает бесплатный доступ к сервисам Microsoft маркетинговым ходом
Речь идет о доступе для государственных и подведомственных учреждений России
Читать полностью