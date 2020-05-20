Путин: кабмин должен рассмотреть вопрос о снижении стоимости электроэнергии для фермеров

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Правительство России должно рассмотреть вопрос о льготных тарифах на электричество для малых фермерских хозяйств. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по ситуации в АПК, комментируя соответствующее предложение председателя Союза сыроваров России Олега Сироты.

"Что касается стоимости электроэнергии, мы многократно эту тему обсуждали. Понятно, почему там [тариф] чуть выше, чем у крупных потребителей [электроэнергии], <...> но нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен", - сказал Путин.

В своем выступлении Сирота, в частности, заявил, что стоимость электричества для малого бизнеса в сельском хозяйстве в два раза выше, чем для крупных предприятий, в связи с чем попросил выделить фермеров в льготную категорию по электроэнергии.