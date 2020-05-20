"Норникель" и власти Мурманской области презентовали концепцию развития Печенгского района

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и компания "Норникель" в среду представили концепцию развития Печенгского района. Как рассказала журналистам директор департамента социальной политики "Норникеля" Светлана Ивченко во время презентации, в рамках концепции планируется реализовать программу по созданию новой устойчивой экономики района после закрытия плавильного цеха Кольской ГМК.

Плавильный цех Кольской ГМК является градообразующим предприятием для поселка Никель с населением около 11 тыс. человек. Вместе с сопутствующими производствами в цеху заняты около 600 человек. Все они будут сокращены поэтапно, процесс закрытия цеха будет завершен к 2021 году. Для обсуждения путей трудоустройства работников и дальнейшего развития поселка "Норникель" совместно с властями региона разрабатывает соответствующую программу.

"Следующий шаг - это разработка именно программы социально-экономического развития района, которая станет частью программы Мурманской области. <…> Программа будет детализировать конкретные шаги, конкретные проекты, конкретные действия.<…> Работа над программой уже началась по всем направлениям", - сказала Ивченко.

По словам Ивченко, направления программы охватывают пять сфер. В первую очередь, это комплекс мер по стабилизации ситуации, направленных на сотрудников закрывающихся производств. "Направление деятельности по линии государства охватывает те сферы, которые относятся к социальной инфраструктуре, социальным учреждениям, транспорту", - отметила она. Следующее направление - формирование новой экономики, здесь речь идет о диверсификации производства, о развитии туристической индустрии, развитии малого и среднего бизнеса как производственного направления, так и связанного с поддержкой сервисной экономики и туристической отрасли.

"Важную часть мы также видим в том, чтобы развивать городскую среду поселка Никель уже после закрытия производства, и сюда включается работа по мастер-плану поселка, по созданию общественных пространств, а также работа по формированию бренда территории и продвижению уже нового облика территории", - подчеркнула Ивченко.

Согласно проведенной Ивченко презентации, программа в рамках общей концепции будет разработана в июле 2020 года, в целом концепцию развития с формированием новой устойчивой экономики района планируется реализовать к 2022 году.

Новая экономика района

Вместе с компанией в разработке программы также участвуют власти региона и самого района. Вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала, что на территории создаваемого Печенгского муниципального образования для трудоустройства жителей планируется реализовать четыре крупных инвестиционных проекта, которые обеспечат создание 616 рабочих мест.

"Что касается новых инвестиционных проектов, мы сейчас их прорабатываем, чтобы они заместили часть рабочих мест, которые высвобождаются. На самом деле это очень большое количество работников, которые еще не определились, чем они сейчас будут заниматься после того, как производство будет закрыто", - сказала Кузнецова.

Речь идет о создании крупного центра обработки данных, металлургического завода по производству мелющих шаров и сортового проката, абразивного завода, создании производства по товарному выращиванию атлантического лосося и сортовой форели.

Она отметила, что в регионе сейчас отмечается высокая заинтересованность компаний в создании крупных центров обработки данных (ЦОДов). Завод по производству мелющих шаров обеспечит производство продукции, в которой заинтересованы, в том числе, зарубежные партнеры, в частности из Норвегии. Абразивные завод, по ее словам, обеспечит переработку отходов производства.

Инвестиции в Мурманскую область

Ранее сообщалось, что компания "Норникель" до 2023 года инвестирует в Мурманскую область свыше 100 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие Мурманской области, было подписано губернатором Мурманской области и президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным в октябре 2019 года. Глава компании Владимир Потанин отмечал, что сотрудничество с регионом выйдет "на новый уровень" не только за счет обширной инвестиционной программы, но и за счет социальных и туристических проектов.