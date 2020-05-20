Минприроды допускает сдвиг сроков завершения инвентаризации месторождений из-за пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минприроды России не исключает корректировку сроков завершения инвентаризации месторождений на фоне коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в среду.

В конце 2019 года сообщалось, что завершение инвентаризации месторождений запланировано на первое полугодие 2020 года.

"Анализ осуществляется более чем по 400 месторождениям. На данный момент идет второй этап. В сложившейся ситуации, связанной с ограничительными мерами для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, делать выводы о сроках завершения инвентаризации преждевременно", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможности переноса сроков завершения на более поздние даты.

Инвентаризация запасов углеводородного сырья месторождений на суше и континентальном шельфе проводится на предмет экономической эффективности разработки месторождений в текущих налоговых условиях.

В Минприроды отметили, что изначально цель инвентаризации - выявить наиболее перспективные месторождения с тем, чтобы увеличить объем добываемой нефти. "В настоящее время ситуация изменилась, в частности, в связи с подписанием Россией соглашения ОПЕК+ и обязательствами по снижению уровня добычи нефти. Соответственно, сейчас основная задача - понять, какие месторождения приостановить, какие закрыть", - пояснили в ведомстве.

К началу декабря Минприроды при участии Минэнерго завершило первый этап инвентаризации месторождений. Запасы нефти в России, по предварительным данным инвентаризации месторождений, составляют 28,9 млрд тонн, из них рентабельными являются только 10,3 млрд тонн, или 60% от проанализированных 17,2 млрд тонн.