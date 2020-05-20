Совфед направил Белоусову предложение об освобождении цветоводов от НДС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение об освобождении от налога на добавленную стоимость производителей цветочной продукции, если сумма их дохода от реализации товара в совокупности не превышает 1 млрд рублей. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предусмотреть освобождение налогоплательщиков - производителей цветочной продукции, осуществляющих деятельность по выращиванию цветов в открытом грунте, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, от исполнения обязанностей по налогу на добавленную стоимость при условии, что сумма дохода, полученная от реализации товара, без учета налога не превышает в совокупности 1 млрд рублей", - говорится в документе.

Сенаторы предлагают для этого подготовить проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в статью 145 второй части Налогового кодекса РФ.

Ранее первый вице-спикер СФ Николай Федоров, который возглавляет рабочую группу, заявил, что наиболее приоритетные и безотлагательные в условиях пандемии предложения будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики под руководством Белоусова.