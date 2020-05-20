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Пандемия коронавируса нового типа

СФ предложил дать банкам право использовать видеосвязь при идентификации клиентов

Совфед также предложил разработать отдельный законопроект для определения способа проведения общего собрания акционеров с использованием видеоконференцсвязи

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение предоставить банкам и страховым организациям на период пандемии возможность использовать видеосвязь при удаленной идентификации клиентов. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

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"Предусмотреть изменения на период пандемии, позволяющие дистанционно обслуживать клиентов для проведения ограниченного перечня операций (открытие счетов, вкладов, кредитование в рамках определенных пределов) с идентификацией только через Единую систему идентификации и аутентификации (без проверки данных через Единую биометрическую систему), предоставить банкам, страховым организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг возможность использовать системы видеосвязи при осуществлении удаленной идентификации клиентов, а также предусмотреть расширение целей обмена электронными документами в части заключения кредитного договора и ряда залоговых сделок", - говорится с документе.

С этой целью сенаторы предлагают разработать законопроект о внесении изменений в федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О банках и банковской деятельности", а также Гражданский кодекс РФ. Кроме того, Совфед предлагает разработать отдельный законопроект для определения способа проведения общего собрания акционеров с использованием видеоконференцсвязи для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.

Ранее первый вице-спикер СФ Николай Федоров, который возглавляет рабочую группу, заявил, что наиболее приоритетные и безотлагательные в условиях пандемии предложения будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики под руководством Белоусова.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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