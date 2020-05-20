Минтранс предложил включить в план восстановления экономики России меры на 782 млрд рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минтранс России предложил включить в общенациональный план действий по восстановлению экономики, который должен быть разработан к 1 июня, транспортные проекты на общую сумму 782 млрд рублей, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке такого плана.

"Сегодня в раздел "Транспорт" общенационального плана мы предложили 33 меры различного свойства, финансовые или регуляторные, с общим объемом финансирования на 2020 год в объеме 565 млрд рублей, из них 26 млрд рублей - это дополнительные средства, которые мы хотели попросить у Минфина. И 2021 год - это 217 млрд рублей", - отметил Дитрих.

По его словам, накануне прошло совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова по подготовке плана. "Было решено раздел "Транспорт" разделить на три блока: воздушный, железнодорожный и прочие виды транспорта, - рассказал министр. - В настоящее время в проект плана включены мероприятия по всем отраслям транспортного комплекса, включая крупные инфраструктурные проекты и секторальные меры поддержки".

Дитрих добавил, что в крупные инфраструктурные проекты включено 38 объектов, их общий объем финансирования на этот год - 457 млрд рублей, из них 38,5 млрд - дополнительная потребность. "На 2021 год мы предложили проектов на 540 млрд, из них - 59 млрд рублей это дополнительная потребность", -добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ.

В Минэкономразвития сообщили, что план будет рассчитан на 2020 и 2021 годы.

В конце апреля глава государства поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.