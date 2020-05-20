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Экс-советник департамента полпредства назначен заместителем главы Минвостокразвития

Василий Нагибин занимал прошлую должность с 2014 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Василий Нагибин, который ранее занимал должность главного советника департамента в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, назначен заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Назначить Нагибина Василия Николаевича заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в документе.

Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, с 2014 года по настоящее время Нагибин занимал должность главного советника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (Хабаровск).

Василий Николаевич Нагибин родился 16 июня 1969 года в Чите. В 1993 году он окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Электроснабжение железнодорожного транспорта". С 2001 года занимал различные руководящие должности, в том числе был заместителем руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 2010 по 2014 год возглавлял департамент по вопросам природопользования и топливно-энергетического комплекса полпредства ДФО. Является действительным государственным советником 3-го класса.

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