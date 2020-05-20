"Красное&Белое" не получала уведомлений касательно лицензии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сеть "Красное&Белое", где сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в магазинах и на складе, не получала уведомлений о возможном отзыве лицензии, сообщили ТАСС в компании.

"Информацией об аннулировании лицензии мы не владеем, решения не получали. Наша компания строго выполняет все требования, которые предъявляются к продаже алкогольной продукции. Среди персонала магазинов "Красное&Белое" официально не было подтверждено ни одного положительного теста на COVID-19", - сообщили в компании.

19 мая Роспотребнадзор по Свердловской области проверил 289 магазинов "Красное&Белое". "По итогам проверки были выданы предписания об устранении нарушений, которые выразились в отсутствии бактерицидных ламп/рециркуляторов; запасов дезинфицирующих и антисептических средств в магазинах должно быть на 15 дней, а не на пять дней, как у нас; покупателей пускают в магазин без средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день все требования, кроме установки бактерицидных ламп, исполнены. На установку ламп потребуется пара дней", - пояснили в компании.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев в официальном аккаунте в Instagram написал, что лицензия сети "Красное&Белое" (К&Б) в Свердловской области может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе К&Б.