СФ предлагает создать фонд, куда банки смогут продать "плохие долги" в условиях пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о создании фонда "плохих активов", куда банки смогут временно продать долги, образовавшиеся в условиях пандемии коронавируса. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предусмотреть создание фонда (банка) "плохих активов", которому кредитные организации смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии "плохие долги" с обязанностью их обратного выкупа по определенному графику за разумную процентную ставку при условии введения соответствующих ограничений для кредитной организации (на выплату дивидендов, бонусов менеджменту, выдачу связанных кредитов) и повышения ответственности за неисполнение требования по выкупу проблемных активов", - говорится в документе.

С этой целью сенаторы предлагают разработать соответствующий законопроект.